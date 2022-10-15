Агресорам не місце у спорті: Росію та Білорусь не допустять до Європейських ігор-2023

Атлетів країн-агресорок не пустять на змагання в Кракові через війну проти України.

Росія та Білорусь будуть відсторонені від Європейських ігор 2023 року, які відбудуться в Польщі.

Про це повідомив президент Олімпійських комітетів Європи Спірос Капралос.

"Я знаю, що це питання турбує багатьох. Тому я повинен чітко відповісти: за нинішніх обставин участь російських та білоруських спортсменів у Європейських іграх-2023 неможлива", - наголосив Капралос.

Майбутні Європейські ігри прийматиме в червні 2023 року польський Краків. Участь у змаганнях візьмуть близько 7 тисяч спортсменів у 25 видах спорту. Церемонія відкриття запланована на 21 червня.

Зазначимо, що Європейські ігри-2023 також будуть частиною відбору до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

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