Агресорам тут не раді: клуби MLS відмовилися працювати з гравцями та тренерами з Росії та Білорусі

Агресорам тут не раді: клуби MLS відмовилися працювати з гравцями та тренерами з Росії та Білорусі

Клуби північноамериканської футбольної ліги домовилися про неофіційне правило.

Гравцям та тренерам з Росії та Білорусі будуть відмовляти у співпраці клуби північноамериканської футбольної ліги MLS.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Причиною такого рішення стала повномасштабна війна, розгорнуту Росією та Білоруссю в Україні.

Раніше колишній головний тренер московського "Локомотива" та київського "Динамо" Юрій Сьомін заявив, що російський воротар Микита Хайкін має пропозицію з MLS.

На даний момент перехід 26-річного гравця норвезького "Буде-Глімт" неможливий через позицію ліги.

Нагадаємо, що легендарний футболіст Девід Бекхем, який є власником одного з клубів MLS - "Інтер" Маямі, який підтримує Україну у війні з Росією. Зокрема, на весіллі його сина, гості замість подарунків молодятам, збирали кошти для України.

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