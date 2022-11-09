Агресори в нокауті: російських і білоруських боксерів викинули з усіх рейтингів WBC

Країни-агресорки також не зможуть приймати поєдинки під егідою Всесвітньої боксерської ради.

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення виключити росіян і білорусів з усіх рейтингів організації через повномасштабну війну, яку РФ веде проти України.

Про це повідомляється на офіційному сайті WBC.

Крім того, президент організації Маурісіо Сулейман зазначив, що WBC також подовжила "бан" на проведення поєдинків у країнах-агресорках.

"Усіх боксерів з Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не санкціонуватиме бої у цих двох країнах. Жоден їхній громадянин не зможе змагатися за титул чемпіона WBC. Хочу висловити глибокий жаль за наших спортсменів, за промоутерів, за представників боксерської індустрії з Росії та Білорусі, які постраждають від таких наслідків дій поза рингом", – сказав Сулейман.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик отримав спеціальний пояс від WBC у кольорах прапора України.

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