Агресори залишаться поза грою: збірні РФ і Білорусі не допустили до відбору на Євробаскет-2025

Раніше російську збірну позбавили права брати участь у кваліфікації на Олімпіаду.

Збірні Росії та Білорусі не допустили до передкваліфікаційного раунду кваліфікації на чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року.

Про це повідомила Федерація баскетболу України, посилаючись на офіційний лист від Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

Зазначається, що відповідне рішення ФІБА одноголосно ухвалила минулого тижня, керуючись рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Таким чином, збірні РФ і Білорусі не зіграють у відборі до континентальної першості. Відповідно вони також не зможуть потрапити до фінальної частини Євробаскета-2025.

Збірна України пропустить попередню стадію відбору на ЧЄ. Діставшись другого раунду кваліфікації на ЧС-2023, "синьо-жовті" пройшли безпосередньо до основного раунду відбору на Євробаскет-2025.

Основний раунд кваліфікації на Євробаскет-2025 стартує в листопаді 2023 року. У ньому візьмуть участь 32 національні збірні.

Раніше повідомлялося, що збірну Росії з баскетболу не допустили до відбору на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення на українські території ФІБА усунула всі російські клуби та збірні від змагань під своєю егідою, а також відхилила заявку РФ на проведення Євробаскету-2025.

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