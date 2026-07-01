"Аякс" офіційно оголосив про відхід Зінченка

Олександр Зінченко / x.com/AFCAjax

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Український футболіст Олександр Зінченко залишив нідерландський "Аякс".

Про це повідомила пресслужба амстердамського клубу.

Контракт 29-річного гравця з "Аяксом" закінчився 30 червня. Сторони не стали подовжувати угоду, Зінченко пішов з клубу в статусі вільного агента.

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Олександр став гравцем "Аякса" на початку лютого 2026 року, підписавши контракт до завершення сезону-2025/26. За трансфер українця амстердамський клуб заплатив лондонському "Арсеналу" 1,5 мільйона євро.

8 лютого Зінченко дебютував за "Аякс", вийшовши на заміну в матчі чемпіонату Нідерландів проти АЗ.

У середині лютого Олександр дістав серйозну травму коліна під час матчу 23-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Фортуни".

Після цього Зінченко переніс операцію й розпочав тривалий період реабілітації.

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