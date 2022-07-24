АІК - Ворскла: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій і прогнози букмекерів

Перша зустріч між командами відбулася 21 липня у Швеції та завершилася сенсаційною перемогою полтавців - 3:2. Варто зазначити, що цей поєдинок номінально був домашнім для "Ворскли", але через війну в Україні команди зіграли його на стадіоні Tele2Arena в Стокгольмі.

Матч-відповідь також прийме столиця Швеції, однак уже інший стадіон - "Friends Arena", де АІК зазвичай проводить домашні поєдинки. Гра відбудеться в середу, 27 липня. Початок - о 20:00 за київським часом.

Де дивитися матч АІК - Ворскла

Поєдинок у прямому ефірі транслюватимуть на YouTube-каналі Espreso.TV та YouTube-каналі "Ворскли". Також за перебігом гри можна буде стежити на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч АІК - Ворскла

Абсолютним фаворитом другої битви АІКа та "Ворскли" букмекери вважають шведський колектив. На перемогу стокгольмців коефіцієнт становить 1,49. Нічия - 4,15. Перемога полтавського клубу - 6,20.

На прохід АІКа до наступного раунду кваліфікації можна поставити з коефіцієнтом 1,83. Успіх команди Віктора Скрипника за підсумком двоматчевої дуелі оцінений коефіцієнтом 1,91.

АІК - срібний призер минулого чемпіонату Швеції, за підсумками якого команда поступилася чемпіонським титулом "Мальме" за різницею забитих і пропущених м'ячів. Що стосується "Ворскли", то вона посідала п'яте місце у таблиці української Прем'єр-ліги на момент дострокового завершення чемпіонату через повномасштабне російське вторгнення.

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де поміряється силами з тріумфатором пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія).

Невдаха двоматчевої дуелі "Ворскла" - АІК попрощається з єврокубками.

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