Академії "Динамо" та "Шахтаря" потрапили до топ-5 Європи за кількістю вихованців у чемпіонатах УЄФА

Академії "Динамо" та "Шахтаря" потрапили до топ-5 Європи за кількістю вихованців у чемпіонатах УЄФА

"Біло-сині" та "гірники" підготували на двох 145 футболістів.

Академії київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" потрапили до списку найкращих у Європі.

Так, за інформацією CIES Football Observatory, "біло-сині" та "гірники" опинилися у топ-5 континенту за кількістю вихованців, які виступають у 31 чемпіонаті під егідою УЄФА.

Зазначимо, що донеччани за цим показником виховали 75 футболістів і перебувають на другому місці, "Динамо" – 70 та четверта позиція. Лідирує у списку найкращих академій амстердамський "Аякс" — 81 гравець.

До топ-5 також увійшли академії лісабонського "Спортингу" (70) та загребського "Динамо" (70). Наступний із українських клубів, "Дніпро", підготував 27 гравців. Гранди світового футболу "Реал" і "Барселона" очолюють список клубів, вихованці яких грають в топ-5 європейських лігах.

Також Футбольна обсерваторія розробила спеціальний індекс, який визначає якість підготовки молодих футболістів. Такий коефіцієнт ґрунтується на кількості футболістів, а також "якості" клубів, в яких вони виступають — враховується спортивний рівень клубів — роботодавців, кількість проведених матчів у році, а також вік — чим молодший футболіст, тим вищий коефіцієнт.

Серед топ-5 чемпіонатів Європи найвищий коефіцієнт підготовки молодих футболістів має мадридський "Реал", який випередив "Барселону" та ПСЖ. "Аякс", "Спортинг" та "Андерлехт" — найкращі серед чемпіонатів, які не входять до топ-5.

CIES Football Observatory

Згідно з визначенням УЄФА, рідний клуб – це клуб, у якому футболіст провів не менше трьох років у період від 15 до 21 року.

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