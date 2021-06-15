Акція Грінпісу: парапланерист приземлився на поле перед матчем Франція — Німеччина

Він ледве уникнув зіткнення з трибунами і вболівальниками.

Перед початком матчу Франція — Німеччина стався курйозний випадок — над полем літав парапланерист.

Він пролетів вздовж однієї з трибун і ледве уникнув зіткнення з трибунами і вболівальниками. Чоловікові вдалося приземлитися на газон. В цей час команди вже були на полі.

На парашуті був написаний заклик до відмови від нафтопродуктів: "Відмовтеся від нафти. Грінпіс".

Can not believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA # EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9 — Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021

Матч Франція — Німеччина проходить на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Раніше повідомлялося, що українські вболівальники в Амстердамі, напередодні матчу Нідерланди — Україна заспівали відомий хіт про президента Росії Володимира Путіна.

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Франція і Німеччина виступають в групі F, де їх суперниками також є команди Португалії та Угорщини.

В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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