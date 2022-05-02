"Акт війни проти України - це трагедія": "Донбас" знявся з наступного розіграшу хокейної Ліги чемпіонів

"Акт війни проти України - це трагедія": "Донбас" знявся з наступного розіграшу хокейної Ліги чемпіонів

Хокейний клуб "Донбас" не братиме участь в Лізі чемпіонів у сезоні-2022/23 через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Донецька команда дебютувала в Лізі чемпіонів у сезоні-2021/22. "Донбас" став першим українським клубом, який був представлений у цих змаганнях. Однак збройна агресія РФ на території України унеможливила виступ чинного чемпіона України в ЛЧ у майбутній кампанії.

Про це повідомила пресслужба турніру.

У донеччан забрали вайлд-кард для участі у змаганнях. Замість українського клубу в наступному розіграші Ліги чемпіонів гратиме словенська "Олімпія".

"Акт війни проти України - це трагедія, і неможливо уявити, які страждання вона завдає народу України. Звичайно, можна зрозуміти, що донецький ХК "Донбас" не може брати участь у сезоні Ліги чемпіонів-2022/23 за таких обставин, і ми хотіли б подякувати клубу за їхню прихильність та величезні зусилля, які вони доклали для свого першого виступу в CHL минулого сезону", - йдеться в заяві організації.

У дебютній для клубу Лізі чемпіонів-2021/22 "Донбас" посів третє місце на груповому етапі, набравши вісім очок. Донецька команда здобула дві перемоги, двічі програла в основний час і по разу поступилася в овертаймі і серії булітів.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України U-18 розгромною перемогою завершила виступ на чемпіонаті світу з хокею.

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