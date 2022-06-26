"Аль-Айн" оголосив про майбутнє Реброва: чи продовжить українець працювати в ОАЕ

"Аль-Айн" оголосив про майбутнє Реброва: чи продовжить українець працювати в ОАЕ

Еміратський "Аль-Айн" скористався опцією подовження контракту з українським тренером Сергієм Ребровим ще на сезон.

Нова угода українського фахівця з "Аль-Айном" розрахована до червня 2023 року.

Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

فعّل بند تجديد التعاقد..

العين يعلن استمرار المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لغاية يونيو 2023



ريبروف: أشكر مجلس إدارة شركة كرة القدم على احترافية التعامل وتهيئة الأسباب لمتابعة النجاحات



https://t.co/yjHjUtJMVO #نادي_العين pic.twitter.com/XyOL5BnFXZ — نادي العين (@alainfcae) June 25, 2022

Раніше Ребров пообіцяв, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити батьківщину від російських окупантів.

Як повідомляв ТСН Проспорт, японський клуб презентував форму в кольорах українського прапора.

Читайте також:

"Впевнений, усі ми перейдемо": Ребров - про українську мову та сварку з чоловіком у футболці "Росія"

Вчергове "підгоріло": у Росії зажадали ліквідувати банер із Зінченком

"Українці їздять у нас на розкішних авто, чому вони не на війні?": у Федерації хокею Чехії заступилися за російських спортсменів