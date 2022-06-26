Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Аль-Айн" оголосив про майбутнє Реброва: чи продовжить українець працювати в ОАЕ

Дата публікації
Перегляди
473
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Аль-Айн" оголосив про майбутнє Реброва: чи продовжить українець працювати в ОАЕ

facebook.com/alainfcae

Еміратський "Аль-Айн" скористався опцією подовження контракту з українським тренером Сергієм Ребровим ще на сезон.

Нова угода українського фахівця з "Аль-Айном" розрахована до червня 2023 року.

Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

Раніше Ребров пообіцяв, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити батьківщину від російських окупантів.

Як повідомляв ТСН Проспорт, японський клуб презентував форму в кольорах українського прапора.

Читайте також:

"Впевнений, усі ми перейдемо": Ребров - про українську мову та сварку з чоловіком у футболці "Росія"

Вчергове "підгоріло": у Росії зажадали ліквідувати банер із Зінченком

"Українці їздять у нас на розкішних авто, чому вони не на війні?": у Федерації хокею Чехії заступилися за російських спортсменів

Наступна публікація