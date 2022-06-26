"Аль-Айн" оголосив про майбутнє Реброва: чи продовжить українець працювати в ОАЕ

Еміратський "Аль-Айн" скористався опцією подовження контракту з українським тренером Сергієм Ребровим ще на сезон.
Нова угода українського фахівця з "Аль-Айном" розрахована до червня 2023 року.
Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.
فعّل بند تجديد التعاقد..— نادي العين (@alainfcae) June 25, 2022
العين يعلن استمرار المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف لغاية يونيو 2023
ريبروف: أشكر مجلس إدارة شركة كرة القدم على احترافية التعامل وتهيئة الأسباب لمتابعة النجاحات
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Раніше Ребров пообіцяв, що після завершення сезону в ОАЕ повернеться до України, аби зі зброєю в руках боронити батьківщину від російських окупантів.
Як повідомляв ТСН Проспорт, японський клуб презентував форму в кольорах українського прапора.
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