"Аль-Наср" без Роналду з голом зі своєї половини поля знищив "Інтер" Маямі Мессі та Кривцова (відео)

"Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду розтрощив у товариському матчі "Інтер" Маямі, кольори якого захищають аргентинський нападник Ліонель Мессі та український захисник Сергій Кривцов. Поєдинок в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершився з рахунком 6:0 .

Уже до 12-ї хвилині саудівський клуб вигравав з рахунком 3:0. На 3-й хвилині рахунок відкрив Отавіу, а на 10-й хвилині Андерсон Таліска відправив другий м'яч у ворота команди МЛС.

На 12-й хвилині рахунок став розгромним. Колишній захисник "Манчестер Сіті" Емерік Ляпорт зі штрафного забив гол шедевральним ударом зі своєї половини поля.

Stop that Laporte. pic.twitter.com/ifDx3gutMG — Stop That Football (@stopthatfooty) February 1, 2024

O gol do Laporte. pic.twitter.com/39GBrBdRJL — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) February 1, 2024

У другому таймі "Аль-Наср" продовжив куражитися. На 51-й хвилині Таліска оформив дубль, реалізувавши пенальті. На 68-й хвилині Мохаммед Маран забив п'ятий гол у ворота американського клубу.

Крапку в цьому поєдинку на 73-й хвилині поставив Таліска, який оформив хет-трик.

Зазначимо, що Роналду пропустив матч через травму, а Мессі розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле тільки на 83-й хвилині.

Інші зірки маямців – Жорді Альба, Серхіо Бускетс і Луїс Суарес – вийшли в основному складі. Кривцов відіграв весь матч проти саудівського клубу.

Нагадаємо, кількома дня раніше "Інтер" Маямі зіграв товариський матч проти іншої команди з Саудівської Аравії – "Аль-Хіляля". Зустріч завершилася з рахунком 4:3 на користь команди Неймара, який не брав участь у поєдинку через травму.

Читайте також:

Європейська країна офіційно заборонила своїм збірним грати з командами Росії та Білорусі

Тренер "Челсі" висловився про змарнований супершанс Мудрика та розгромну поразку від "Ліверпуля"

Мудрик змарнував убивчий момент: "Челсі" зазнав розгромного фіаско від "Ліверпуля" в АПЛ (відео)