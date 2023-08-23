"Аль-Наср" із Роналду оформив епічний камбек та вийшов до групового етапу азійської Ліги чемпіонів

У перерві португалець не впорався зі своїми нервами.

Саудівський "Аль-Наср" зіркового португальського форварда Кріштіану Роналду успішно подолав кваліфікацію азійської Ліги чемпіонів.

У фінальному раунді відбору команда Роналду здобула вольову перемогу над "Шабаб Аль-Ахлі" з ОАЕ – 4:2 .

Поєдинок складувався дуже непросто для "Аль-Насра". Підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру аж до 88-ї хвилини поступалися з рахунком 1:2.

Однк потім "Аль-Насру" вдалося здійснити яскравий камбек, забивши тричі до фінального свистка. За дві хвилини до завершення основного часу рахунок зрівняв Султан аль-Ганам, а в компенсований час голами відзначилися Андерсон Таліска та Марсело Брозович, якому асистував Роналду.

Відео асиста Роналду на Брозовича

You can just watch ‍ pic.twitter.com/TwA6p2l3qF — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 22, 2023

Ця перемога дозволила "Аль-Насру" вийти до групового етапу азійської Ліги чемпіонів

Цікаво, що в перерві матчу у Кріштіану здали нерви. Португалець накричав на арбітра та штовхнув працівника стадіону, який хотів з ним сфотографуватись.

Name: Cristiano Ronaldo



Age: 38 Years Old



Body Like A 20 Year Old



Attitude Like A 10 Year Old pic.twitter.com/WDSu4JnfMP — Troll Football (Parody) (@Troll_Fotballl) August 22, 2023

Раніше повідомлялося, що Роналду оформив дубль у фіналі арабської Ліги чемпіонів і виграв перший трофей з "Аль-Насром".

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