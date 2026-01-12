"Аль-Наср" з голом Роналду зазнав третьої поразки поспіль у чемпіонаті Саудівської Аравії

Кріштіану Роналду / facebook.com/alnassrfc

"Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду програв "Аль-Хілялю" у виїзному матчі 15-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Поєдинок на стадіоні "Kingdom Arena" в Ер-Ріяді завершився з рахунком 3:1 .

40-річний португалець вийшов у стартовому складі своєї команди і на 42-й хвилині відкрив рахунок у грі, скориставшись передачею Кінгслі Комана.

Для Роналду це 959-й гол у кар'єрі. Він продовжує наближатися до своєї мети – позначки в тисячу забитих м'ячів.

Цього сезону Кріштіану забив 15 голів і зробив один асист у чемпіонаті Саудівської Аравії. Він одноосібно очолює бомбардирські перегони турніру.

Проте гол Роналду не допоміг його команді в поєдинку з "Аль-Хілялем". Господарі поля оформили камбек, тричі вразивши ворота "Аль-Насра" в другому таймі.

На 57-й хвилині рахунок зрівняв Салем Аль-Давсарі, реалізувавши пенальті. Через три хвилини після цього "Аль-Наср" залишився в меншості – пряму червону картку заробив воротар Наваф Аль-Акіді.

Далі "Аль-Хіляль" скористався чисельною перевагу. На 81-й хвилині забив Мохамед Канно, а на 90+2-й хвилині Рубен Невіш установив остаточний рахунок зустрічі, реалізувавши пенальті.

Таким чином, "Аль-Наср" зазнав третьої поразки поспіль у чемпіонаті Саудівської Аравії. Команда Роналду залишилася на другому місці в турнірній таблиці – підопічні Жорже Жезуша відстають від лідера "Аль-Хіляля" вже на 7 очок.

У наступному турі саудівської першості "Аль-Наср" 17 січня прийматиме "Аль-Шабаб".

Раніше повідомлялося, що Роналду забив розкішний гол бісиклетою в матчі чемпіонату Саудівської Аравії.