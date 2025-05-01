"Аль-Наср" з Роналду за крок до фіналу сенсаційно вилетів з азійської Ліги чемпіонів

Кріштіану Роналду / © facebook.com/alnassrfc

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Саудівський "Аль-Наср", кольори якого захищає п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, не зумів пробитися до фіналу азійської Ліги чемпіонів.

У півфіналі клуб 40-річного португальського форварда в результативному матчі програв японському "Кавасакі Фронтале" з рахунком 2:3 .

Гості відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зусиллями Тацуї Іто. На 28-й хвилині "Аль-Наср" відновив паритет завдяки голу екснападника "Ліверпуля" та "Баварії" Садіо Мане.

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Але на перерву японська команда вирушила в ролі лідера – Юто Озекі забив гол на 41-й хвилині.

У другому таймі "Кавасакі Фронтале" збільшив свою перевагу в рахунку – на 76-й хвилині відзначився Акіхіро Ієнага.

На 87-й хвилині підопічні Стефано Піолі скоротили відставання до мінімуму – точного удару завдав Айман Ях'я, але забити ще і перевести гру до екстратаймів саудівському клубу не вдалося.

Роналду вийшов у стартовому складі "Аль-Насра" та провів на полі весь матч, проте не зумів відзначитись результативними діями.

У фіналі турніру "Кавасакі Фронтале" зустрінеться із саудівським "Аль-Ахлі", який в іншому півфіналі обіграв чинного чемпіона саудівської ліги "Аль-Хіляль" (3:1). Вирішальний матч відбудеться 3 травня.