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"Аль-Наср" з Роналду за крок до фіналу сенсаційно вилетів з азійської Ліги чемпіонів
Команда зіркового португальця програла японському клубу.
Саудівський "Аль-Наср", кольори якого захищає п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду, не зумів пробитися до фіналу азійської Ліги чемпіонів.
У півфіналі клуб 40-річного португальського форварда в результативному матчі програв японському "Кавасакі Фронтале" з рахунком 2:3.
Гості відкрили рахунок уже на 10-й хвилині зусиллями Тацуї Іто. На 28-й хвилині "Аль-Наср" відновив паритет завдяки голу екснападника "Ліверпуля" та "Баварії" Садіо Мане.
Але на перерву японська команда вирушила в ролі лідера – Юто Озекі забив гол на 41-й хвилині.
У другому таймі "Кавасакі Фронтале" збільшив свою перевагу в рахунку – на 76-й хвилині відзначився Акіхіро Ієнага.
На 87-й хвилині підопічні Стефано Піолі скоротили відставання до мінімуму – точного удару завдав Айман Ях'я, але забити ще і перевести гру до екстратаймів саудівському клубу не вдалося.
Роналду вийшов у стартовому складі "Аль-Насра" та провів на полі весь матч, проте не зумів відзначитись результативними діями.
У фіналі турніру "Кавасакі Фронтале" зустрінеться із саудівським "Аль-Ахлі", який в іншому півфіналі обіграв чинного чемпіона саудівської ліги "Аль-Хіляль" (3:1). Вирішальний матч відбудеться 3 травня.