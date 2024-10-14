Албанія обіграла Грузію та ще дужче закрутила боротьбу в групі України у Лізі націй (відео)

Якщо українці переможуть чехів, то в усіх чотирьох команд буде однакова кількість очок.

Збірна Албанії на виїзді здолала команду Грузії в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч у Тбілісі завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі албанці забили на початку другого тайму. Автором результативного удару на 48-й хвилині став півзахисник міланського "Інтера" Кріст'ян Асллані.

Огляд матчу Грузія – Албанія

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі Албанія наздогнала Грузію та Чехію в турнірній таблиці групи B1 – усі три збірні тепер мають по 6 очок. Україна поки що замикає квартет, маючи у своєму активі 3 бали.

Якщо команда Сергія Реброва сьогодні переможе чехів, то всі чотири команди групи матимуть однакову кількість очок.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Чехія доступна на нашому сайті. Початок – о 21:45 за київським часом.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

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