Албанія шокувала Польщу та очолила групу відбору на Євро-2024, Нідерланди здолали Ірландію (відео)

Відбулися матчі 6-го раунду відбору на Євро-2024 у групах В та E. У центральних поєдинках збірна Нідерландів на виїзді обіграла Ірландію ( 1:2 ), а команда Албанії вдома перемогла Польщу ( 2:0 ).

Головну сенсацію дня албанцям дозволили створити голи Ясіра Асані (37-ма хвилина) та Мірлінда Даку (62-га хвилина).

У першому таймі поляки також відправляли м'яч у ворота суперника, але гол Якуба Ківьора на 21-й хвилині було скасованого через офсайд після втручання VAR.

Огляд матчу

Після цієї перемоги Албанія (10 очок) очолила групу Е. Далі йдуть Чехія (8), Молдова (8), Польща (6) та Фарерські острови (1).

Матчі 7-го туру відбудуться 12 жовтня: Албанія – Чехія, Фарерські острови – Польща.

У паралельній зустрічі Ірландія забила Нідерландам першою – уже на 4-й хвилині пенальті реалізував Адам Іда.

Однак "Помаранчевим" вдалося переламати перебіг матчу. На 19-й хвилині рахунок з пенальті зрівняв Коді Гакпо, а на 56-й хвилині перемогу гостям приніс Ваут Вегхорст.

Огляд матчу

У турнірній таблиці групи B лідирує Франція (15 очок), яка цей тур пропускала. За нею слідують Нідерланди (9), Греція (9), Ірландія (3) і Гібралтар (0).

Поєдинки 7-го туру відбудуться 13 жовтня: Нідерланди – Франція, Ірландія – Греція.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини як господарка турніру без відбору потрапила на континентальну першість.

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