Албанія та Чехія не визначили переможця в матчі суперників збірної України у Лізі націй (відео)

Перед останнім туром українці зберігають шанси поборотися за вихід до елітного дивізіону.

Збірні Албанії та Чехії зіграли внічию в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок суперників української команди у квартеті B1 відбувся у Тирані та завершився з рахунком 0:0 .

Зустріч албанців та чехів не вийшла багатою на гольові моменти. За весь матч команди лише по два рази влучили у площину воріт, але забити бодай один гол так і не зуміли.

Огляд матчу Албанія – Чехія

Раніше збірна України зіграла внічию з Грузією в іншому матчі 5-го туру цієї групи. Напружений поєдинок у Батумі завершився з рахунком 1:1.

Перед заключним туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги націй. Лідирує Чехія (8 балів). На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають по 7 залікових пунктів.

В останньому турі команда Сергія Реброва у Тирані зіграє проти Албанії, а Грузія на виїзді зустрінеться з Чехією. Матчі відбудуться у вівторок, 19 листопада.

Зазначимо, що Україна вже остаточно втратила шанси посісти перше місце у групі, але продовжує претендувати на другу сходинку, яка дозволяє взяти участь у плейоф за вихід до елітного дивізіону.

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Читайте також:

Ребров прокоментував нічию збірної України з Грузією в Лізі націй

Забив супергол ножицями: Португалія з дублем та асистом Роналду знищила Польщу в Лізі націй (відео)

Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці