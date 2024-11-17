Албанія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч Ліги націй

Команді Сергія Реброва необхідно перемагати, щоб не вилетіти до Дивізіону С.
У вівторок, 19 листопада, збірна України зіграє проти команди Албанії в матчі заключного 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться в Тирані на стадіоні "Air Albania". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Де дивитися матч Албанія – Україна
Матч Албанія – Україна можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.
Також поєдинок покаже канал MEGOGO Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. В Інтернеті матч ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна буде доступна на нашому сайті.
Прогнози букмекерів на матч Албанія – Україна
Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають українську збірну. На перемогу підопічних Сергія Реброва приймають ставки з коефіцієнтом 2,44. Нічия – 3,30. Виграш албанців – 3,05.
Україна в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище
Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).
Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у групі B1, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.
Водночас "синьо-жовті" продовжують боротися за другу позицію та потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі.
Для цього Україні необхідно перемагати Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка ж від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.
Турнірна таблиця у групі збірної України перед останнім туром Ліги націй
1. Чехія – 8 очок, 7:7 (різниця м'ячів)
2. Грузія – 7 очок, 6:4
3. Албанія – 7 очок, 3:4
4. Україна – 5 очок, 6:7
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Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:
- перше місце – підніметься до Дивізіону А;
- друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;
- третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;
- четверте місце – вилетить до Дивізіону С.
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