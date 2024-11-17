Албанія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на вирішальний матч Ліги націй

Команді Сергія Реброва необхідно перемагати, щоб не вилетіти до Дивізіону С.

У вівторок, 19 листопада, збірна України зіграє проти команди Албанії в матчі заключного 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в Тирані на стадіоні "Air Albania". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Албанія – Україна

Матч Албанія – Україна можна подивитися на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Також поєдинок покаже канал MEGOGO Спорт, який доступний у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах. В Інтернеті матч ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Албанія – Україна

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають українську збірну. На перемогу підопічних Сергія Реброва приймають ставки з коефіцієнтом 2,44. Нічия – 3,30. Виграш албанців – 3,05.

Україна в Лізі націй-2024/25: результати і турнірне становище

Збірна України уже провела п'ять матчів у Лізі націй-2024/25. Команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у групі B1, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Водночас "синьо-жовті" продовжують боротися за другу позицію та потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі.

Для цього Україні необхідно перемагати Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка ж від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

Турнірна таблиця у групі збірної України перед останнім туром Ліги націй

1. Чехія – 8 очок, 7:7 (різниця м'ячів)

2. Грузія – 7 очок, 6:4

3. Албанія – 7 очок, 3:4

4. Україна – 5 очок, 6:7

Дивіться також: Ліга націй-2024/25: усі групи та турнірні таблиці

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Читайте також:

Збірна України в Лізі націй-2024/25: розклади для "синьо-жовтих" перед останнім туром

Ребров прокоментував нічию збірної України з Грузією в Лізі націй

Албанія та Чехія не визначили переможця в матчі суперників збірної України у Лізі націй (відео)