Албанія – Україна: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги націй

У вівторок, 19 листопада, збірна України зустрінеться з командою Албанії в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться в Тирані на стадіоні "Air Albania". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Збірна України уже провела п'ять матчів у нинішньому розіграші турніру. Команда Сергія Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у своїй групі Ліги B, остаточно втративши шанси на першу сходинку та прямий вихід до Дивізіону А.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

Водночас "синьо-жовті" продовжують претендувати на потрапляння до плейоф за право підвищитися в класі. Для цього Україні необхідно перемагати Албанію і щоб у паралельному матчі Чехія не програла Грузії. Поразка ж від албанців точно означатиме для нашої команди виліт до Дивізіону С.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Албанія – Україна.