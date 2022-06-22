Алієв пригрозив українському футболісту-зраднику: приїде – голову відірву йому одразу ж

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв звернувся до ексгравця донецького "Шахтаря" та збірної України - Івана Ордеця.

Зазначимо, що Ордець наразі виступає за московське "Динамо".

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України 29-річний гравець не поїхав з країни-агресорки. Без докорів сумління він продовжив заробляти гроші в РФ, як і інший український виконавець Дмитро Іванісеня, а також футболіст-зрадник Анатолій Тимощук.

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Як наслідок, Алієв у інтерв'ю ПРОФУТБОЛ digital жорстко висловився про Ордеця, зазначивши, що не зустрічатиме його з хлібом та сіллю, якщо коли-небудь його побачить.

"Ордець приїде сюди — я бошку йому відірву, одразу кажу. І, думаю, не тільки я, багато хто хоче. І Андрій Богданов.

Коли закінчується сезон у Росії - цей дивак сидить і веселиться на корпоративах. Чого ти, падло, сюди не приїхало? Ти ж за країну грав. А ти сидиш у Москві і веселишся, коли наші люди гинуть. Коли у Волновасі міста вже немає, його просто зім'яли. А він сидить веселиться, радіє, кінець сезону в нього. Якщо приїде — бошку одразу відірву виродку цьому. Той, хто думає про гроші — ти що не заробив у "Шахтарі", "Динамо" Москва?", - зазначив Алієв.

Окремо він "пройшовся" й по Іванісені.

"Ти просто допомагай людям. Тут, у Бучі допомагай, в Ірпені, у Волновасі. Іванісеня? Я не знаю, хто це. Вперше чую про нього.

Має бути похр*н на контракт, у тебе в країні війна йде. Які гроші? Приїдь сюди, допомагай хлопцям. Кожен може допомагати по-різному: я взяв зброю, інший допомагає гуманітаркою, третій – волонтеркою. Хто тебе дискваліфікує, коли у країні війна? У ФІФА та УЄФА сидять дурні люди? Вони всі чудово розуміють. Є агенти, які можуть допомогти, якщо розпочнуться якісь суди. Але вони вибрали гроші, ось за цей папірець вони продають країну. Це я ще не говорю за Тимощука, який продав повністю все", - підсумував Алієв.

Додамо, що від початку війни Алієв вирішив вступити до лав тероборони та захищати Україну від російських військ. Наразі Олександр служить у Збройних силах України

За весь час війни Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. У соцмережах Іван опублікував лише два дописи - обидва ще наприкінці лютого. Перший - про те, що він нібито "усім серцем з Україною". Другий - про жахіття у Волновасі, не вказавши, хто приніс його рідному місту численні смерті та страждання.

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