Алієв про Тимощука: навіть не хочу називати його ім'я, ця людина обіс*алася

Ексфутболіст "Шахтаря" продовжує працювати в Росії.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився щодо Анатолія Тимощука, який наразі працює в пітерському "Зеніті" попри вторгнення Росії на територію України.

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Своїми думками про ексфутболіста донецького "Шахтаря" Алієв поділився в інтерв'ю "Денисов Time".

"Я був дуже розчарований Тимощуком, навіть не хочу називати його ім'я. Усі казали, що він — легенда. Я чудово пам'ятаю, як мені вручали бронзову бутсу на стадіоні НСК Олімпійський, коли вся збірна стояла з намальованим прапором на щоках. Він завжди грав із пов'язкою для волосся із прапором України. Але зараз я скажу одне: ця людина обіс*алася.

Я розумію, що він працює у "Зеніті". Ніхто нічого йому не каже, але слова підтримки можна висловити. Він розуміє, якщо щось скаже — його звідти виженуть. Він просто наплював у такі скрутні часи на людей — українців, які приходили вболівати, підтримувати його та збірну. Для нього гроші – важливіші.

Я дуже вдячний тим хлопцям, військовим, нашим солдатам, котрі зараз воюють на передовій, як вони кладуть своє життя за нашу країну, великий їм уклін", — зазначив Алієв.

Раніше розповідалося про те, що Алієв на патрулюванні Києва у складі тероборони закликав росіян не воювати з українцями.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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