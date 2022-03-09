Алієв - російському ексфутболісту: незабаром десь падлу цю побачу - сам із ним розберуся

Досить жорстке та водночас справедливе звернення.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв висловився на адресу ексгравця збірної Росії - Романа Широкова.

Так, нещодавно Широков публічно схвалив рішення президента РФ Володимира Путіна про проведення так званої "спеціальної операції" на території України. Як наслідок, Алієв досить справедливо вирішив відповісти цій людині.

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Відповідний коментар Олександр дав в інтерв'ю для "Денисов Time".

"Я скажу цьому ішаку, і він є, насправді, ішак, цей Роман Широков, який підтримує та згоден зі своїм президентом, що він робить спецоперацію. Якби ця падла знаходилася тут, а не сиділа там... Ходить ресторанами, їздить спокійно машиною, ходить, де люди посміхаються.

Побачив би, що тут діється, що діється з нашими дітьми, з нашими дівчатами, дружинами, матерями. Як звичайних простих людей убивають - я думаю у цієї падли б, бл**ь, схопилося б щось у душі - і його серце вилетіло б.

Ну нічого, життя - воно таке, воно кругле, я думаю, що незабаром я цю падлу десь побачу - я з ним сам розберуся, бо я ненавиджу таких людей, які сидять і кажуть. Я розумію, що по телевізору в Росії вони бачать зовсім інше, а у нас тут відбувається просто повне пекло", - сказав Алієв.

ТСН.ua

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