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Алькарас після перемоги над росіянином на Wimbledon побив рекорд, який тримався 47 років
Іспанцю підкорилося історичне для чоловічого тенісу досягнення.
Друга ракетка світу Карлос Алькарас встановив унікальне досягнення під час Wimbledon-2025.
Здобувши в матчі 1/8 фіналу перемогу над "нейтральним" росіянином Андрієм Рубльовим, 22-річний іспанець удванадцяте в кар'єрі вийшов до чвертьфіналу турнірів Grand Slam.
Як повідомляє OptaAce, Алькарас став наймолодшим тенісистом в історії Відкритої ери, який 12 разів діставався 1/4 фіналу на мейджорах у чоловічому одиночному розряді. На момент поєдинку з Рубльовим йому виповнилося 22 роки і 56 днів.
Карлос на 28 днів побив рекорд шведа Б'єрна Борга, якому для 12 чвертьфіналів Grand Slam знадобилося 22 роки й 84 дні. Рекорд Борга тримався 47 років (від 1978 року).
В активі Алькараса два виходи до чвертьфіналу на Australian Open (2024, 2025), по три на Wimbledon (2023-2025) та US Open (2021-2023), а також 4 на Roland Garros (2022-2025).
За вихід до півфіналу Алькарас, який є чинним чемпіоном Wimbledon, позмагається з британцем Кемероном Норрі. Матч відбудеться у вівторок, 8 липня.
Наймолодші тенісисти, які дісталися 12 чвертьфіналів на турнірах Grand Slam
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 22 роки 56 днів
2. Бйорн Борг (Швеція) – 22 роки 84 дні
3. Борис Беккер (Німеччина) – 22 роки 216 днів
4. Рафаель Надаль (Іспанія) – 22 роки 230 днів
5. Матс Віландер (Швеція) – 22 роки 304 дні
Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.