Алькарас після перемоги над росіянином на Wimbledon побив рекорд, який тримався 47 років

Карлос Алькарас / © Associated Press

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Друга ракетка світу Карлос Алькарас встановив унікальне досягнення під час Wimbledon-2025.

Здобувши в матчі 1/8 фіналу перемогу над "нейтральним" росіянином Андрієм Рубльовим, 22-річний іспанець удванадцяте в кар'єрі вийшов до чвертьфіналу турнірів Grand Slam.

Як повідомляє OptaAce, Алькарас став наймолодшим тенісистом в історії Відкритої ери, який 12 разів діставався 1/4 фіналу на мейджорах у чоловічому одиночному розряді. На момент поєдинку з Рубльовим йому виповнилося 22 роки і 56 днів.

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Карлос на 28 днів побив рекорд шведа Б'єрна Борга, якому для 12 чвертьфіналів Grand Slam знадобилося 22 роки й 84 дні. Рекорд Борга тримався 47 років (від 1978 року).

В активі Алькараса два виходи до чвертьфіналу на Australian Open (2024, 2025), по три на Wimbledon (2023-2025) та US Open (2021-2023), а також 4 на Roland Garros (2022-2025).

За вихід до півфіналу Алькарас, який є чинним чемпіоном Wimbledon, позмагається з британцем Кемероном Норрі. Матч відбудеться у вівторок, 8 липня.

Наймолодші тенісисти, які дісталися 12 чвертьфіналів на турнірах Grand Slam

1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 22 роки 56 днів

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2. Бйорн Борг (Швеція) – 22 роки 84 дні

3. Борис Беккер (Німеччина) – 22 роки 216 днів

4. Рафаель Надаль (Іспанія) – 22 роки 230 днів

5. Матс Віландер (Швеція) – 22 роки 304 дні

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Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфінальні пари Wimbledon-2025 у чоловічому та жіночому одиночних розрядах.