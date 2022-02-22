Альтернатива вже є: УЄФА готовий відібрати у Росії право на фінал Ліги чемпіонів через загрозу вторгнення в Україну

Альтернатива вже є: УЄФА готовий відібрати у Росії право на фінал Ліги чемпіонів через загрозу вторгнення в Україну

Вирішальний матч турніру має відбутися на "Газпром Арені" 28 травня.

Союз європейських футбольних асоціацій може відібрати у російського міста Санкт-Петербург право на проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє Mirror.

Причиною, яка може зумовити УЄФА ухвалити це рішення, є останні події, пов'язані із загрозою повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У понеділок, 21 лютого, президент країни-агресорки Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Зазначається, що в УЄФА стежать за ситуацією, пов'язану з загрозою повномасштабного вторгнення Росії на територію України. У разі, якщо ж це відбудеться, керівний орган європейського футболу відмовиться від плану проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі та обиратиме з-поміж альтернативних варіантів.

Серед альтернативних місць проведення фіналу Ліги чемпіонів називається лондонський стадіон "Вемблі", який минулого року приймав вирішальний матч чемпіонату Європи з футболу.

Крім факту проведення турніру, Санкт-Петербург також втратить й економічні вигоди від організації фіналу Ліги чемпіонів. За підрахунками джерела, вони оцінюються у 81 мільйонів доларів.

Фінал Ліги чемпіонів 2021/2022 запланований на 28 травня у Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені".

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

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