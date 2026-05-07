Альварес — Амосов: де та коли дивитися другий бій українця в UFC

Альварес — Амосов / instagram.com/ufceurope

У неділю, 10 травня, український боєць Ярослав Амосов, який минулого року переможно дебютував у UFC, проведе свій другий поєдинок в елітному промоушені змішаних єдиноборств (ММА).

Українець виступить на турнірі UFC 328 в американському Ньюарку. Його суперником буде іспанець Хоель Альварес. Поєдинок відбудеться в ліміті напівсередньої ваги (до 77,1 кг).

У грудні 2025 року Амосов успішно дебютував у UFC, вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні. На рахунку 32-річного українця 29 перемог у ММА та одна поразка.

У послужному списку 33-річного Альвареса 23 перемоги і 3 поразки у змішаних єдиноборствах. Іспанець виступає в UFC від 2019 року і відтоді провів 10 поєдинків, у яких здобув 8 перемог (7 — дострокових) та зазнав 2 поразок.

Де дивитися бій Альварес — Амосов

Поєдинок Альварес — Амосов у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.

Орієнтовний час початку бою за участю Амосова — близько 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Амосов виступав в іншому престижному промоушені змішаних єдиноборств — Bellator. У червні 2021 року він став першим в історії України чемпіоном Bellator, здолавши бразильця Дугласа Ліму.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Амосов вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

У лютому 2023 року Амосов повернувся до ММА і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні.

У листопаді 2023 року українець зазнав єдиної поразки у професійній кар'єрі — технічним нокаутом програв ямайцю Джейсону Джексону і втратив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.

Потім в Амосова закінчився контракт з Bellator і він у березні 2025 року здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships, який є трампліном для потрапляння до UFC.

