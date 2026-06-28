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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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210
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Алжир та Австрія драматично розійшлися бойовою нічиєю, вибивши Іран з ЧС-2026

Алжирці та австрійці розписали результативну нічию, яка влаштувала обидві команди для виходу до плейоф.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Австрії

Збірна Австрії / © Associated Press

Збірні Алжиру та Австрії зіграли внічию в матчі заключного третього туру групи J чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Arrowhead Stadium" у Канзас-Сіті (США) завершився з рахунком 3:3.

Австрійці відкрили рахунок на 28-й хвилині — голом відзначився Марко Арнаутович.

Перед перервою алжирці відновили паритет завдяки точному удару Рафіка Бельгалі.

На старті другого тайму команди обмінялися забитими м'ячама — на 55-й хвилині Марсель Забітцер знову вивів Австрію вперед, але вже за п'ять хвилин африканська збірна відповіла голом Ріяда Мареза.

У компенсований час, на 90+3-й хвилині, Марез оформив дубль і вперше в цьому матчі вивів Алжир уперед.

Однак австрійці на 90+6-й хвилині змогли уникнути поразки — Саша Калайджич забив гол, вивівши свою команду до плейоф.

Водночас збірна Алжиру пробилася до 1/16 фіналу як одна з восьми найкращих володарок третіх місць — її нічийний результат у матчі з Австрією залишив за межами плейоф команду Ірану.

  • В іншому матчі третього туру цього квартету Аргентина з голом Ліонеля Мессі обіграла Йорданію (3:1).

  • Аргентина (9 очок) виграла групу J, Австрія (4 бали) посіла друге місце, Алжир (4 пункти) фінішував третім — усі три збірні вийшли до плейоф. Йорданія (0) стала останньою і завершила виступи на Мундіалі.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийшли до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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