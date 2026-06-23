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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією на ЧС-2026

Алжирці пропустили першими, але в другому таймі переламали перебіг зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Йорданія — Алжир

Йорданія — Алжир / © Associated Press

Збірна Алжиру обіграла команду Йорданії в матчі групи J чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Levi's Stadium" в американському місті Санта-Клара завершився з рахунком 1:2.

Йорданці відкрили рахунок на 36-й хвилині зустрічі — відзначився Нізар Аль-Рашдан.

Йорданія — Алжир / © Associated Press

Йорданія — Алжир / © Associated Press

Однак у другому таймі алжирці здійснили камбек. Спочатку на 69-й хвилині Надір Бенбуалі зрівняв рахунок у грі з передачі Ріяда Мареза.

Йорданія — Алжир / © Associated Press

Йорданія — Алжир / © Associated Press

А на 82-й хвилині Амін Гуірі забив гол, який приніс африканській збірній перемогу над дебютантом Мундіалів.

Йорданія — Алжир / © Associated Press

Йорданія — Алжир / © Associated Press

  • У стартовому турі цієї групи Алжир розгромно програв Аргентині (0:3), а Йорданія поступилася Австрії (1:3).

  • В іншому поєдинку 2-го туру квартету J аргентинці завдяки дублю Ліонеля Мессі перемогли австрійців (2:0).

  • Таким чином, Аргентина (6 очок) достроково виграла групу та вийшла до плейоф. Австрія та Алжир мають по 3 бали. Йорданія (0) втратила шанси на плейоф.

  • У заключному третьому турі Алжир побореться з Австрією, а Йорданія зустрінеться з Аргентиною.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
24
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