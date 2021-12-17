Амбітна мета: Петраков оцінив результати жеребкування Ліги націй для збірної України

Керманич "синьо-жовтих" збирається повернути команду до елітного дивізіону.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував результати жеребкування Ліги націй УЄФА-2022/23.

У новому розіграші турніру "синьо-жовті" потрапили до групи В1 разом з Шотландією, Ірландією та Вірменією.

"Ми ніколи не грали зі збірною Ірландії. Із Шотландією наша команда зустрінеться в півфіналі плейоф відбору ЧС-2022, а з Вірменією ми не бачилися давно. Там команда дуже змінилася. Вона вдало розпочала відбір до мундіалю в Катарі. Потім, правда, щось у неї пішло не так. Думаю, буде цікава боротьба. Але якщо ми прагнемо повернутися до Ліги А, потрібно вигравати цю групу.

Гадаю, у хлопців буде можливість пограти, а в нас - подивитися на них уже в червні, коли відбудеться одразу чотири зустрічі Ліги націй. Ще два матчі відбудуться восени. Очікуємо на календар. Тоді вже точно будемо знати, із ким і де починаємо.

21 травня в нас закінчується Чемпіонат України. Треба буде дати хлопцям трохи відпочити. Можливо, чотири-п’ять днів. А потім буде наш збір, адже, повторюся, належить зіграти чотири матчі за короткий проміжок часу", - цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, за підсумками минулого розіграшу турніру збірна України вилетіла з Ліги А до Ліги B. Команда ще тоді Андрія Шевченка посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією.

В останньому поєдинку зі швейцарцями "синьо-жовтим" присудили технічну поразку (0:3) після скандального скасування зустрічі через спалах коронавірусу в таборі української збірної.

Новий розіграш Ліги націй УЄФА стартує 2 червня 2022 року.

Переможці груп у дивізіоні А розіграють трофей у фінальній стадії турніру, яка відбудеться 14-18 червня 2023 року.

Команди, які виграють групи дивізіонів В, С і D, піднімуться лігою вище. Останні місця груп в лігах A і B опустяться лігою нижче. Дві найгірші збірні дивізіону С (визначаться в плейоф з-поміж чотирьох останніх команд) вилетять до ліги D.

12 найкращих збірних Ліги націй-2022/2023 (крім тих, хто потрапить на Євро-2024 за підсумками кваліфікації) в березні 2024 року в двораундовому плейоф розіграють останні три путівки на континентальну першість, яка відбудеться в Німеччині.

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