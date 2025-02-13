Американець спробував вирвати пояс в українця: Берінчик і Девіс провели першу дуель поглядів (відео)

Володар титулу WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик та американець Кейшон Девіс провели першу дуель поглядів перед чемпіонським поєдинком.

Майбутні суперники вперше зустрілися обличчям один до одного. Девіс вирішив спровокувати Берінчика та намагався вирвати з його рук чемпіонський пояс, але український боксер міцно тримав його і не дозволив своєму опоненту це зробити.

Після цього боксери обмінялися емоційними висловлюваннями і трішки поштовхалися.

THINGS ARE HEATING UP



Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ — Top Rank Boxing (@trboxing) February 11, 2025

Поєдинок між Берінчиком та Девісом відбудеться у ніч проти 15 лютого в Нью-Йорку (США) на легендарній арені "Madison Square Garden".

Для Дениса це буде перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

У послужному списку 36-річного Берінчика 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

В активі 25-річного Кейшона 12 перемог (8 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо та володіє поясом WBO Intercontinental у легкій вазі.

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