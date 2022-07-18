Американець став найстаршим дебютантом в історії боксу та нокаутував суперника в першому раунді (відео)

Американський боксер Пол Януцці встановив рекорд, дебютувавши на професійному рингу у віці 52 років.

У його першому бою на професійному рингу Януцці протистояв 34-річний бразилець Лучіней Сантос, на рахунку якого було чотири поразки в чотирьох поєдинках.

Бій завершився вже в першому раунді. Пол швидко поцілив у голову на 18 років молодшого суперника потужним лівим хуком. Від такого потрясіння Сантос оговтатися не зумів, рефері зафіксував перемогу американця нокаутом.

Таким чином, Яннуцці у 52 роки став найстаршим дебютантом в історії професійного боксу, а також найбільш віковим боксером, який переміг у своєму першому бою.

Він побив рекорд Дьюї Бозелли, який тримався 11 років. У жовтні 2011 року Бозелла дебютував на професійному рингу, коли йому також було 52 роки, так само здобувши перемогу.

Раніше повідомлялося, що австралійський боксер брутально нокаутував суперника в першому раунді.

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