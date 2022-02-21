Американець, якому допінг зірвав бій проти Джошуа, не вірить у британця в реванші з Усиком

Американець, якому допінг зірвав бій проти Джошуа, не вірить у британця в реванші з Усиком

Джаррелл Міллер впевнений, що другий поєдинок теж завершиться на користь українця.

Непереможений американський надважковаговик Джаррелл Міллер дав прогноз на бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

На думку 33-річного американця, кращі шанси перемогти має український боксер.

"Я не думаю, що Джошуа зможе взяти реванш в Усика. Я на це сподіваюся, оскільки дуже хочу відправити Ей Джея в нокаут. Але проблема в тому, що з ним занадто няньчилися на початковому етапі його кар'єри, через що він бився зі зграєю мішків. Я намагаюся сказати, що він не зустрічався з технічними стилями, які б допомогли йому пристосуватися до боксера.

Тепер голова Джошуа більша, ніж його реальні навички. Він бився з суперником, який менший і слабший за нього, але з вищим боксерським IQ. Потужність та габарити - не головне в боксі, і Усик це довів. Тепер Олександр - чемпіон, і він працюватиме ще наполегливіше, щоб ним залишитися. Тому я не бачу, як Джошуа зупинить Усика, якщо він не накинеться на нього і не спробує нокаутувати на початку бою", - сказав Міллер в інтерв'ю ютуб-каналу Bokserorg.

Зазначимо, що в 2019 році Міллер сам повинен був битися з Джошуа за чемпіонські пояси, але незадовго до бою здав позитивний допінг-тест, що стало причиною для скасування поєдинку. Американець залишається непереможним на професійному рингу: 23 перемоги (20 - нокаутом) та одна нічия.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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