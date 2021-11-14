Американка відправила суперницю в стоячий нокаут і завоювала два чемпіонські пояси (відео)

Американка відправила суперницю в стоячий нокаут і завоювала два чемпіонські пояси (відео)

Алісія Баумгарднер завдала британці Террі Харпер першої поразки в кар'єрі.

Американська боксерка Алісія Баумгарднер здобула видовищну перемогу над британкою Террі Харпер та відібрала в неї чемпіонські титули за версіями WBC та IBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Поєдинок відбувся в андеркарді вечора боксу Галахад - Мартінес в англійському Шеффілді. Уже в першому раунді Баумгарднер звалила чемпіонку на канвас. Рефері не став фіксувати нокдаун, проте це Харпер не особливо допомогло.

Баумгарднер продовжила нещадно бити свою суперницю. Харпер спробувала виправити ситуацію та активно пішла в атаку, але пропустила потужний удар назустріч і раптово опинилася в стані стоячого нокауту. Американка готова була добити британку, проте рефері вчасно втрутився і зупинив поєдинок.

Після завершення бою колишній чемпіон світу Тоні Белью високо оцінив роботу рефері.

"Найважливіше, що я хотів би відзначити, - це чудова робота Марка Лайсона. Тому що Террі Харпер спала на ногах. Другий удар, який Марк Лайсон зупинив, справді міг завдати їй шкоди", - цитує британського боксера talksport.com.

Баумгарднер здобула свою 11 перемогу на професійному рингу (7 - нокаутом) за однієї поразки.

Харпер програла вперше в кар'єрі. До цього вона виграла 11 боїв (6 - нокаутом) та один поєдинок звела до нічиєї.

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