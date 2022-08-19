Американська боксерка, яка перевершила рекорд Ломаченка, дала незвичайну пораду Джошуа перед реваншем із Усиком

Абсолютна чемпіонка світу у двох вагових категоріях Кларісса Шилдс поділилася очікуваннями від бою-реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Так, 27-річна американка наголосила на тому, що Джошуа треба використати свою міць, а також брудні розмови під час реваншу з українцем.

Таку думку Шилдс висловила в інтерв'ю FightHype.

Окрім того, боксерка дала незвичайну пораду британцю, а саме - вивчити кілька лайок українською та використати їх у ближньому бою.

"Я вірю, що Джошуа зможе перемогти. Це питання плану та стратегії на бій. Він не повинен намагатися протягом 12 раундів перебоксувати Усика. Він повинен добре рухатися, викидати швидкі джеби.

Також він повинен ображати його, використовувати трешток. Якби я була на місці Джошуа, я б називала Усика с*кой його мовою, кожен раз, коли ми сходилися б у клінчі. Тому що якщо ти зумієш залізти в голову супернику, бій стане зовсім іншим. Ось, що Джошуа повинен робити", - сказала Шилдс.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що Шилдс побила рекорд українця Василя Ломаченка. Вона стала чемпіонкою світу в трьох вагових категоріях. Для цього їй знадобилося десять поєдинків. Що стосується Василя, то йому аналогічний показник підкорився за 12 боїв.

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