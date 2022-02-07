Американська гірськолижниця отримала серйозну травму в фіналі змагань на ОІ-2022: відео моторошного падіння

Ймовірно, в неї перелом ноги.

Дуже неприємний інцидент трапився у фіналі слалом-гіганту з гірськолижного спорту на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, дебютантка Олімпіади 24-річна американка Ніна О'Браєн агресивно виконувала другу спробу. Проте під час проходження дистанції не впоралася з рухом лиж і вилетіла з траси. Під час падіння О'Браєн невдало впала на ліву ногу. І найімовірніше зазнала перелому - про це свідчать кадри з моменту її виступу, передає Суспільне Спорт.

Зазначимо, що перед цим падінням О'Браєн претендувала навіть на боротьбу за медалі. Першу спробу американська гірськолижниця закінчила з шостим результатом, завдяки чому потрапила у топ-30, які боролися вже за нагороди на ОІ-2022. Проте підсумком другої спроби стала дискваліфікація для О'Браєн. Під час проходження етапу гірськолижниця зазнала серйозної травми, через яку змагання у цьому виді спорту тимчасово призупинили.

Після падіння американська гірськолижниця тривалий час перебувала у нерухомому стані. До неї підбігли медики для того, щоб надати допомогу, яка тривала близько 15 хвилин. Згодом американську спортсменку винесли з траси на ношах.

Дивіться відео падіння О'Браєн.

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