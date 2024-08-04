Американська плавчиня повторила рекорд Олімпійських ігор за кількістю золотих медалей серед жінок

Американська плавчиня Кеті Ледекі повторила рекорд Олімпійських ігор за кількістю виграних золотих медалей серед жінок.

У суботу, 3 серпня, 27-річна представниця США на Олімпійських іграх-2024 в Парижі здобула "золото" у плаванні на дистанції 800 метрів вільним стилем.

У фінальному запливі Кеті перемогла з результатом 8.11,04. "Срібло" взяла австралійка Аріарне Тітмус (8.12,29), а "бронзу" – американка Пейдж Медден (8.13,00).

Для Ледекі це вже четверта нагорода на Олімпіаді-2024. Раніше вона в Парижі виграла "золото" на дистанції 1500 метрів вільним стилем, "срібло" в естафеті 4×200 вільним стилем та "бронзу" на 400-метрівці вільним стилем.

Тріумф на 800-метрівці вільним стилем – це дев'яте" олімпійське "золото" у кар'єрі Ледекі. Вона повторила рекорд Олімпійських ігор за кількістю золотих медалей, які коли-небудь вигравали жінки.

Американська плавчиня наздогнала за кількістю золотих нагород радянську гімнастку Ларису Латиніну, яка завоювала дев'ять медалей найвищого ґатунку на Олімпіадах 1956, 1960 та 1964 років.

Загалом тепер на рахунку Ледекі 14 олімпійських медалей: 9 золотих, 4 срібні та одна бронзова.

Рекордсменки Олімпійських ігор за кількістю золотих медалей

1. Лариса Латиніна, СРСР (спортивна гімнастика) – 9 золотих медалей

1. Кеті Ледекі, США (плавання) – 9

3. Ізабелль Верт, Німеччина (кінний спорт) – 8

3. Дженні Томпсон, США (плавання) – 8

3. Біргіт Фішер, Німеччина (веслування на байдарках і каное) – 8

3. Маріт Б'єрген, Норвегія (лижні перегони) – 8

Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. На Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

Читайте також:

Олімпійські ігри-2024 – день 9: розклад і результати виступів українців за 4 серпня

Бех-Романчук виступила у фіналі Олімпіади-2024 у потрійному стрибку: результат українки

Перше "золото" для України: шаблістки з Харлан стали чемпіонками Олімпіади-2024