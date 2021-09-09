Американський боєць переміг бразильця рідкісним нокаутом: уклав надсильним потраплянням коліном у тулуб (відео)

Поєдинок тривав усього 40 секунд.

Дуже рідкісним нокаутом завершився бій на турнірі Contender Series 2021 у Лас-Вегасі (США) між американцем Карлосом Вергарою і бразильцем Бруно Месквітой.

Поєдинок вийшов швидкоплинним. Вергара відправив суперника в рідкісний нокаут після важкого удару коліном у тулуб. Йшла лише 41-ша секунда бою.

30-річний Вергара здобув 9-ту перемогу в кар'єрі. У його пасиві 2 поразки.

Для 30-річного Месквіти це був 4-й програш у MMA. На рахунку Бруно також 12 перемог.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, боєць побував у нокдауні, піднявся, витримав шквал ударів і нокаутував суперника.

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