Американський боєць переміг бразильця рідкісним нокаутом: уклав надсильним потраплянням коліном у тулуб (відео)

Поєдинок тривав усього 40 секунд.
Дуже рідкісним нокаутом завершився бій на турнірі Contender Series 2021 у Лас-Вегасі (США) між американцем Карлосом Вергарою і бразильцем Бруно Месквітой.
Поєдинок вийшов швидкоплинним. Вергара відправив суперника в рідкісний нокаут після важкого удару коліном у тулуб. Йшла лише 41-ша секунда бою.
Brutal pic.twitter.com/zXKfS306TN— MS (@UFC_Obsessed) September 8, 2021
- 30-річний Вергара здобув 9-ту перемогу в кар'єрі. У його пасиві 2 поразки.
- Для 30-річного Месквіти це був 4-й програш у MMA. На рахунку Бруно також 12 перемог.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, боєць побував у нокдауні, піднявся, витримав шквал ударів і нокаутував суперника.