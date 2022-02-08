Американський фігурист встановив феноменальний світовий рекорд на ОІ-2022

Він є триразовим чемпіоном світу.

Американський фігурист Натан Чен став автором феноменального світового рекорду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.

Так, 22-річний спортсмен переміг у короткій програмі з найкращим результатом в історії – 113,97 бала. Оцінка Нейтана стала найвищою в історії в короткій програмі чоловіків.

Виходець із сім'ї емігрантів, яка переїхала до Солт-Лейк-Сіті з Китаю, помітно випередив двох японців – Юму Кагіяму (108,12) і Сому Уно (105,90).

Як наслідок, триразовий чемпіон світу Чен побив рекорд 27-річного японця Юдзуру Ханю. Дворазовий олімпійський чемпіон два роки тому на "Турнірі чотирьох континентів" набрав 111,82 бала.

Тепер Чену належать усі три світові рекорди у фігурному катанні:

Коротка програма – 113.97 (Олімпійські ігри-2022, особисті змагання)

Довільна програма – 224.92 (Фінал Гран-прі 2019/20)

Сума балів – 335.3 (Фінал Гран-прі 2019/20)

Додамо, що Чен є триразовим чемпіоном світу (2018-2021), трирарозовим переможцем Фіналу Гран-прі (2017-2019) та чемпіоном чотирьох континентів (2017). ОІ-2022 є для нього другими в кар'єрі. У Пхьончхані-2018 також був одним із фаворитів у особистих змаганнях та був найкращим у довільній програмі. Але провал у короткій (17-те місце) не дав йому поборотися за медалі, і в підсумку він став п'ятим.