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Американський проспект, який мріє наблизитися до Усика, знищив суперника нокаутом (відео)

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Американський проспект, який мріє наблизитися до Усика, знищив суперника нокаутом (відео)

Фото: Associated Press

22-річний американський надважковаговик Джаред Андерсон здобув 12-ту перемогу нокаутом.

У Тулсі (Оклахома, США) відбувся вечір бокса, на якому проспект надважкої ваги Джаред Андерсон (12-0, 12 KO) переміг  Міляна Ровчаніна (24-3, 16 КО).

У другому раунді американець провів багатоударну комбінацію, з якої тільки один удар влучив у ціль і після нього серб впав. Рефері почав відлік, але Ровчанин вирішив не підніматися.

Найкращі моменти бою Андерсон - Ровчанін:

Зазначимо, що володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вважає американця майбутнім королем боксу.

Андерсон найближчим часом має намір стати претендентом на титул IBF, яким володіє Олександр Усик. Наступним суперником американця може стати Філіп Хрговічякий виграв бій за претендентство під час андеркарду Усик - Джошуа.

  • Для Андерсона ця перемога стала 12-ю кар'єрі (всі - нокаутом) у 12 поєдинках. Також це перший поєдинок від грудня 2021-го. Взимку він нокаутував українця Олександра Тесленка.

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