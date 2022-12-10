Американський журналіст помер на стадіоні під час матчу ЧС-2022: його брат вважає, що це було вбивство

Раніше Грант Вол був затриманий у Катарі через підтримку ЛГБТ-спільноти.

Американський журналіст Грант Вол помер під час чвертьфінального матчу чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Нідерландів та Аргентини.

Про трагедію повідомляє видання The New York Times.

48-річний Вол стежив за поєдинком у пресцентрі стадіону "Лусаїл". Наприкінці зустрічі журналіст раптово знепритомнів – нібито це сталося внаслідок сильного стресу.

Як повідомив агент журналіста Тім Скенлан, Грант помер у лікарні або під час транспортування до медичного закладу. Лікарі намагалися врятувати його життя, але не змогли цього зробити.

"Йому було надано невідкладну медичну допомогу на місці. Також лікарі робили все можливе дорогою до лікарні. Ми підтримуємо зв'язок з посольством США та місцевою владою, щоб переконатися, що процес репатріації тіла відповідає побажанням сім'ї", – йдеться в заяві оргкомітету ЧС-2022, де не вказано причину смерті.

Сам журналіст кілька днів тому розповідав, що підхопив у Катарі бронхіт. Через це він звертався за медичною допомогою до місцевих лікарів, однак продовжував працювати у напруженому графіку та мало відпочивав.

Проте брат журналіста, Ерік Вол, підозрює, що Гранта вбили за підтримку ЛГБТ-спільноти. Раніше журналіста перед матчем ЧС-2022 США – Уельс біля стадіону затримали правоохоронці за носіння футболки з веселковим прапором. Потім представника ЗМІ відпустили, а ФІФА попросила у нього вибачення.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

"Я – гей, і саме тому він вдягнув веселкову футболку на чемпіонаті світу. Мій брат був здоровим. Він казав мені, що йому погрожували смертю. Я не вірю в те, що мій брат просто помер. Я вважаю, що його вбили, і благаю про допомогу", – зі сльозами сказав Ерік у відеозверненні.

Eric Wahl, the brother of sportswriter Grant Wahl who died in Qatar while covering the World Cup, is asking for help.



Grant was detained in Qatar for wearing a rainbow shirt two weeks ago pic.twitter.com/lak0b1UZwa — philip lewis (@Phil_Lewis_) December 10, 2022

Нагадаємо, Аргентина в серії пенальті перемогла Нідерланди та вийшла до півфіналу ЧС-2022, де 13 грудня зіграє проти Хорватії. Команда Златко Даліча в 1/4 фіналу також у серії післяматчевих 11-метрових вибила з турніру Бразилію.

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