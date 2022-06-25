Американську синхроністку, яка знепритомніла на ЧС-2022, не допустили до заключних фіналів

Американську синхроністку, яка знепритомніла на ЧС-2022, не допустили до заключних фіналів

Представниця США з артистичного плавання Аніта Альварес, яка знепритомніла після свого фінального виступу в довільному соло, не зможе продовжити змагатися на світовій першості.

Міжнародна федерація плавання (FINA) заборонила американці брати участь у подальших виступах на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту в Будапешті.

Дкілька днів тому Альварес знепритомніла в басейні після свого фінального виступу в довільному соло. Спортсменка не виплила сама на поверхню. Її тренерка Андреа Фуентес стрибнула у воду й витягнула непритомну підопічну з басейну з допомогою ще одного рятувальника. Аніта не дихала протягом двох хвилин.

Після моторошного інциденту Альварес звернулася до вболівальників в Instagram, де запевнила, що її здоров'ю нічого не загрожує. Американка зазначила, що планує виступити у подальших видах програми на турнірі в Будапешті.

Однак Альварес не потрапила до складу збірної США для змагань у довільній командній програмі. А перед самим початком фіналу FINA повідомила, що спортсменці заборонено продовжити виступати на ЧС-2022.

"FINA розуміє, чому це рішення засмутить атлетку. Однак це рішення було ухвалено в її найкращих інтересах", - йдеться в зверненні федерації.

Зазначимо, що після інциденту Альварес пройшла медичні тести у збірній США, які не виявили жодних порушень її здоров'я.

Таким чином, Аніта пропустить не лише командний фінал у довільній програмі, а й заключний виступ збірної США у гайлайті, який відбудеться в суботу, 25 червня. Водночас у рішенні FINA не вказано, чи заборонено спортсменці змагатися на інших турнірах після чемпіонату світу-2022.

Додамо, що Альварес — дворазова "бронзова" медалістка Панамериканських ігор у синхронному плаванні та учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жайнеро та Токіо. Окрім того, вона є восьмиразовою чемпіонкою етапів Світової серії. Загалом має 26 медалей такого рівня. Альварес тричі визнавалася найкращою артистичною плавчинею року в США (2016, 2019 – у дуеті, 2021 – у соло).

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