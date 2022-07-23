"Аморально сідати за стіл з росіянами": Україна бойкотуватиме дитячий чемпіонат світу з шахів

Збірна України не братиме участь у планетарній шаховій першості серед дітей через допуск до турніру представників Росії та Білорусі.

На знак протесту проти участі у турнірі спортсменів країн-агресорок Федерація шахів України (ФШУ) повідомила про своє рішення бойкотувати дитячий чемпіонат світу-2022.

У ФШУ також закликали інші федерації вчинити так само.

"Кожен день неспровокованої агресії Росії проти України приносить смерть українським дітям. ФШУ вважає ганебною політику FIDE та її президента Дворковича, які, всупереч рекомендаціям МОК, знаходять щілини, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів з Росії і Білорусі.

В таких умовах вважаємо аморальним сідати за стіл з російськими шахістами. На знак протесту ФШУ відмовляється делегувати учасників на дитячий чемпіонат світу і закликає інші федерації вчинити так само", - йдеться в заяві ФШУ.

Дитячий чемпіонат світу з шахів відбудеться від 15-го до 28 вересня в грузинському Батумі.

Раніше повідомлялося, що титулований норвезький гросмейстер Магнус Карлсен відмовився захищати титул чемпіона світу в матчі проти росіянина.

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