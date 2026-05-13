Амосов увійшов до топ-10 рейтингу UFC у напівсередній вазі

Ярослав Амосов / © UFC

Реклама

Український боєць Ярослав Амосов після своєї перемоги над іспанцем Хоелем Альваресом увійшов до топ-10 рейтингу UFC у напівсередній вазі.

В оновленому рейтингу 32-річний українець посідає десяте місце, піднявшись на чотири позиції.

Перемога над Альваресом стала для Амосова 30-ю в змішаних єдиноборствах (ММА) — на професійному рівні він зазнав лише однієї поразки.

Реклама

В UFC український боєць дебютував у грудні 2025 року, вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні.

Бій з Альваресом став для Амосова другим в UFC. Наш співвітчизник переміг іспанця задушливим прийомом у другому раунді.

Рейтинг UFC у напівсередній вазі

Чемпіон — Іслам Махачев

1. Ієн Мачадо Геррі (Ірландія)

Реклама

2. Карлос Пратес (Бразилія)

3. Майкл Моралес (Еквадор)

4. Джек Делла Маддалена (Австралія)

5. Белал Мухаммад (США)

Реклама

6. Шон Бреді (США)

7. Леон Едвардс (Ямайка)

8. Камару Усман (США)

9. Хоакін Баклі (США)

Реклама

10. Ярослав Амосов (Україна)

Нагадаємо, раніше Амосов виступав в іншому престижному промоушені змішаних єдиноборств — Bellator. У червні 2021 року він став першим в історії України чемпіоном Bellator, здолавши бразильця Дугласа Ліму.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Амосов вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.

У лютому 2023 року Амосов повернувся до ММА і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні.

Реклама

У листопаді 2023 року українець зазнав єдиної поразки у професійній кар'єрі — технічним нокаутом програв ямайцю Джейсону Джексону і втратив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.

Потім в Амосова закінчився контракт з Bellator і він у березні 2025 року здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships, який є трампліном для потрапляння до UFC.

Новини партнерів