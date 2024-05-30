Аналітики дали новий прогноз, скільки медалей Україна виграє на Олімпіаді-2024

Аналітики компанії Gracenote зробили новий прогноз медального заліку прийдешніх Олімпійських ігор-2024, в яких візьме участь і українська збірна.

Так, нашій команді пророкують на Олімпіаді в Парижі 13 нагород: 2 золоті, одну срібну та 10 бронзових.

Найбільшу кількість нагород на ОІ-2024 прогнозують США – 125, На другому місці – Китай (90), на третьому – Велика Британія (62). Франції, яка прийматиме Ігри, пророкують 55 нагород і четверте місце в медальному заліку.

У квітні ця ж компанія прогнозувала, що збірна України на ОІ-2024 також завоює 13 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 8 бронзових. Тоді як за пів року до початку Олімпіади в Парижі прогноз для "синьо-жовтих" становив 18 нагород: 2 золоті, 6 срібних та 10 бронзових.

Зазначимо, що прогноз Gracenote базується на даних про результати головних світових та континентальних змагань після Олімпіади-2020.

Нагадаємо, на літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Читайте також:

"Неймовірний поштовх для пропаганди": легенда НХЛ заявив, що Росія купила допущення до Олімпіади-2024

Стали відомі суми призових за медалі для українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024

МОК не допустив дворазового олімпійського чемпіона з Росії до відбіркового турніру на ОІ-2024