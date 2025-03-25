Аналітики оцінили шанси збірної України у відборі на ЧС-2026 з футболу

Команда Сергія Реброва зіграє в одній групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Аналітичний портал Football Meets Data оцінив шанси збірної України у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Ймовірність того, що команда Сергія Реброва завоює пряму путівку на Мундіаль, вигравши групу з Францією, Ісландією та Азербайджаном, оцінюється у 17%.

Шанси "синьо-жовтих" фінішувати на другій позиції у своєму квартеті та продовжити боротьбу за вихід до фінальної стадії чемпіонату світу в плейоф – 67%.

Згідно з прогнозом, вірогідність третього місця збірної України дорівнює 14%, останньої четвертої сходинки – 3%.

Головним фаворитом групи D очікувано вважається збірна Франції. Ймовірність прямого потрапляння "Ле Бле" на планетарну першість оцінена у 82%.

Шанси збірних у групі D відбору на ЧС-2026 (прогноз Football Meets Data)

Франція – 82% (перше місце), 17% (плейоф)

– 82% (перше місце), 17% (плейоф) Україна – 17% (перше місце), 67% (плейоф)

– 17% (перше місце), 67% (плейоф) Ісландія – 1% (перше місце), 12% (плейоф)

– 1% (перше місце), 12% (плейоф) Азербайджан – 0,2% (перше місце), 4% (плейоф)

На груповому етапі відбору до ЧС-2026 збірна України проведе по два матчі у вересні, жовтні та листопаді 2025 року. Підопічні Реброва стартують у кваліфікації на Мундіаль 5 вересня номінально домашньою грою з Францією, а потім 9 вересня на виїзді позмагаються з Азербайджаном.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Груповий раунд європейського відбору на ЧС-2026 розпочався у березні та триватиме до листопада 2025 року. Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Майбутній ЧС відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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