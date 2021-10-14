Аналітики підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022

Також "синьо-жовті" отримали більш вірогідну можливість кваліфікуватися до турніру з плейоф.

Збірна України стала вище котируватися в аналітиків щодо виходу на Чемпіонат світу-2022.

Так, експерти аналітичної компанії Gracenote після жовтневих матчів відбору на світову першість підвищили шанси "синьо-жовтих" посісти друге місце в своїй групі і вийти напряму у фінальну частину Мундіалю.

Якщо у вересні ймовірність фінішу команди Олександра Петракова на другій позиції за підсумками кваліфікаційного турніру оцінювалася в 23%, то зараз вже - в 35%. Шанси на те, що українці вийдуть на мундіаль напряму виросли з 7% до 10%.

Читайте також: ЧС-2022: хто вже вийшов до фінального турніру

Цікаво, що навіть подібні розклади не роблять збірну України фаворитом на друге місце в групі. Боснія та Герцеговина, наприклад, отримала 43%, що вона вийде до плейоф. Зазначимо, обидві команди отримали 0%, що вони стануть переможцями квінтету, тоді як шанси фінів у подібне оцінюються в 1%.

Беззаперечним фаворитом групи є Франція - у 99% оцінюється вихід на турнір з першого місця, 1% - плейоф, 100% - участь на змаганнях.

Збірна України в жовтні провела дві зустрічі відбору до ЧС-2022 - на виїзді зуміла здолати Фінляндію (2:1) та розписала нічию вдома проти Боснії та Герцеговини (1:1).

Після семи матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому місці з 8 балами Фінляндія. Боснійці з 7 пунктами розташувалися на четвертій позиції. Ці команди провели на гру менше за колектив Петракова. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

"Синьо-жовтим" залишилося зіграти останній матч у відбірковій групі на мундіаль - 16 листопада команда Петракова вже на виїзді зустрінеться з Боснією та Герцеговиною.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання