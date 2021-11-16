Аналітики серйозно зменшили шанси збірної України на друге місце у групі відбору до ЧС-2022

Аналітики серйозно зменшили шанси збірної України на друге місце у групі відбору до ЧС-2022

Конкурент "синьо-жовтих" має на це втричі більше шансів.

Стало відомо, наскільки вірять фахівці в збірну України щодо їхнього фінішу на другій позиції у кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 .

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Так, аналітики порталу Gracenote Live дають команді Олександра Петракова за тур до завершення групового етапу відбору на Мундіаль лише 23%, що вони фінішують у топ-2 турнірної таблиці. Основний конкурент "синьо-жовтих" у цій боротьбі, збірна Фінляндії, отримала від експертів 77%.

Також фахівці оцінили шанси збірних й в іншиїх дво групах.

‍ - UEFA qualifying groups D, E and G will be completed today.



D

2nd place: Finland 77%, Ukraine 23%



E

2nd place: Wales 68%, Czech Republic 32%



G

Group winners: Netherlands 80%, Norway 13%, Turkey 7%

2nd place: Turkey 73%, Norway 15%, Netherlands 12% — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 16, 2021

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Зазначимо, в останньому турі кваліфікації до ЧС-2022 українська команда поміряється силами на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Цей матч розпочнеться 16 листопада о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Щодо Фінляндії, то вони в аналогічний час зіграють вдома з французами, які вже забронювали за собою перше місце та, як наслідок, вихід на ЧС-2022.

Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

Додамо, що раніше аналітики давали "синьо-жовтим" понад 35% на те, що вони завершать групу на другому місці.

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