Аналітики серйозно зменшили шанси збірної України на друге місце у групі відбору до ЧС-2022

Конкурент "синьо-жовтих" має на це втричі більше шансів.
Стало відомо, наскільки вірять фахівці в збірну України щодо їхнього фінішу на другій позиції у кваліфікації до Чемпіонату світу-2022.
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Так, аналітики порталу Gracenote Live дають команді Олександра Петракова за тур до завершення групового етапу відбору на Мундіаль лише 23%, що вони фінішують у топ-2 турнірної таблиці. Основний конкурент "синьо-жовтих" у цій боротьбі, збірна Фінляндії, отримала від експертів 77%.
Також фахівці оцінили шанси збірних й в іншиїх дво групах.
- UEFA qualifying groups D, E and G will be completed today.— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 16, 2021
D
2nd place: Finland 77%, Ukraine 23%
E
2nd place: Wales 68%, Czech Republic 32%
G
Group winners: Netherlands 80%, Norway 13%, Turkey 7%
2nd place: Turkey 73%, Norway 15%, Netherlands 12%
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Зазначимо, в останньому турі кваліфікації до ЧС-2022 українська команда поміряється силами на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Цей матч розпочнеться 16 листопада о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Щодо Фінляндії, то вони в аналогічний час зіграють вдома з французами, які вже забронювали за собою перше місце та, як наслідок, вихід на ЧС-2022.
- Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.
- Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.
- Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.
Додамо, що раніше аналітики давали "синьо-жовтим" понад 35% на те, що вони завершать групу на другому місці.
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