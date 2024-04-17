Аналітики спрогнозували, скільки медалей Україна завоює на Олімпіаді-2024

Аналітики компанії Gracenote за 100 днів до старту Олімпійських ігор-2024 оновили свій прогноз на медальний залік майбутніх змагань у Парижі, в яких візьмуть участь і українські спортсмени.

Згідно з цим прогнозом, на ОІ-2024 збірна України може розраховувати на 13 медалей: 3 золоті, 2 срібні та 8 бронзових.

Із таким результатом українська команда буде 17-ю в медальному заліку разом зі збірною Узбекистану.

Найбільшу ж кількість нагород на Олімпіаді-2024 прогнозують США – 123 медалі. На другому місці – Китай (89), на третьому – Велика Британія (66). Господарці Ігор, Франції, пророкують 55 нагород і четверте місце в медальному заліку.

Додамо, що за пів року до початку ОІ-2024 компанія Gracenote прогнозувала українській збірній 18 медалей у Парижі: 2 золоті, 6 срібних та 10 бронзових.

Зазначимо, що прогноз Gracenote базується на даних про результати головних світових та континентальних змагань після Олімпіади-2020.

Нагадаємо, на літній Олімпіаді-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася 2021 року, збірна України здобула 19 нагород: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових. Із цим результатом "синьо-жовті" посіли 44-те місце у медальному заліку.

33-ті літні Олімпійські ігри відбудуться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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