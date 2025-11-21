Аналітики оцінили шанси збірної України на вихід до фінального турніру ЧС-2026

Збірна України з футболу / © УАФ

Аналітики We Global Football після жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 оцінили шанси збірної України вийти до фінальної частини турніру.

Фахівці вважають команду Сергія Реброва фаворитом серед четвірки Шляху B. Імовірність потрапляння "синьо-жовтих" на Мундіаль оцінюється у 42,58%.

На прохід Польщі на ЧС-2026 аналітики дають 26,34%, Швеції – 21,12%, Албанії – 9,96%.

Також портал вважає, що, крім України, на світову першість через плейоф кваліфікації вийдуть Італія (62,15%), Туреччина (52,23%) та Данія (48,56%).

У півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України 26 березня 2026 року зіграє проти Швеції. Цей матч буде номінально домашнім для нашої команди.

Переможець поєдинку Україна – Швеція у фіналі плейоф 31 березня 2026 року прийматиме тріумфатора пари Польща – Албанія.

Раніше повідомлялося, що два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, також відбулося жеребкування міжконтинентального плейоф відбору на ЧС-2026.