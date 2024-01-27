Анастасія Меркушина – за крок від "квітів": результати жіночої гонки переслідування на ЧЄ з біатлону

Анастасія Меркушина відіграла 25 позицій та фінішувала сьомою в персьюті на континентальній першості з біатлону.

У суботу, 27 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону 2024 року в словацькому Брезно-Осрблі відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли сім біатлоністок. Третьою серед усіх учасниць персьюту на старт вийшла 24-річна Христина Дмитренко, яка напередодні завоювала "бронзу" в спринті на ЧЄ.

Також в гонці переслідування бігли Ірина Петренко (стартувала 12-ю), Анна Кривонос (25-ю), Олена Городна (31-ю), Анастасія Меркушина (32-ю), Любов Кип'яченкова (36-ю) та Олександра Меркушина (39-ю).

Найкращою серед українок у персьюті стала Анастасія Меркушина, яка завдяки бездоганній стрільбі відіграла 25 позицій та фінішувала на сьомому місці. Петренко завершила гонку 12-ю, Городна – 23-ю, Кривонос – 31-ю, Дмитренко – 35-ю, Кип'яченкова – 46-ю, Олександра Меркушина – 48-ю.

Чемпіонкою Європи в гонці переслідування стала норвежка Марен Кіркейде, "срібло" виграла її співвітчизниця Емілі Калькенберг, а замкнула трійку призерок француженка Осеан Мішелон.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати жіночої гонки переслідування

1. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+0+0+1) 29:49.9 хвилини

2. Емілі Калькенберг (Норвегія, 1+0+0+1) +11.1

3. Осеан Мішелон (Франція, 0+1+0+1) +27.1

...

7. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) +57.3

12. Ірина Петренко (Україна, 0+0+0+1) +1:33.9

23. Олена Городна (Україна, 0+0+0+1) +2:14.9

31. Анна Кривонос (Україна, 0+0+1+3) +2:54.0

35. Христина Дмитренко (2+1+2+1) +3:19,8

46. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+0+3+3) +5:31.3

48. Олександра Меркушина (Україна, 1+1+2+3) +6:03.4

Додамо, що 27 січня на ЧЄ з біатлону також відбулася чоловіча гонка переслідування, в якій найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який зупинився за крок від квіткової церемонії. "Золото" континентальної першості в персьюті здобув норвежець Ісак Фрей.

Завершиться Євро-2024 з біатлону в неділю, 28 січня, класичною та одиночною змішаними естафетами.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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