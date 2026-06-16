Анатолій Трубін у подкасті Дениса Бойка: про "Шахтар", Португалію і статус наймолодшого воротаря збірної України

Денис Бойко та Анатолій Трубін

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Гостем нового випуску подкасту на YouTube-шоу Дениса Бойка став автор історичного голу у ворота мадридського "Реала" й воротар збірної України Анатолій Трубін.

Футболіст розповів про початок з "Шахтарем", гру в Португалії й легендарний гол за "Бенфіку".

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

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Донецьк і початок кар’єри

Від шести років Анатолій Трубін навчався у школі "Шахтаря". Згадує: футболом захоплювався завжди, а найкращим подарунком у дитинстві була футбольна форма.

2014 року, коли хлопець переходив до U-14, почалася російсько-українська війна й місто окупували росіяни. "Шахтар" переїхав до Києва.

"Я народився в Донецьку, грав у "Шахтарі" й ніколи не був на базі "Кірша". На турнір U-13 в Італії ми вже вилітали з Борисполя. Це був останній раз, коли академія "Шахтаря" збиралася в Донецьку"

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За основну команду "Шахтаря" Анатолій Трубін дебютував 2019 року в матчі Прем'єр-ліги проти "Маріуполя". Ділиться, що конкуренцію за місце головного воротаря у команді почав відчувати зі свого другого сезону в клубі.

"У мене було більше можливості грати, я був дуже радий. Чим раніше розпочнеш, тим краще для тебе"

Також розповів, як змінювалося його сприйняття гри за одну з найпотужніших футбольних команд України.

"Спершу був щасливий, що я в заявці. Потім вже розумів, що не мав гірший вигляд за інших воротарів. (Грати) на заміні я був вже не дуже радий, але знав, що мені потрібно далі працювати і, коли буде шанс, показувати себе на 100%"

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"Бенфіка"

Влітку 2023 року Анатолій Трубін перейшов до португальського клубу "Бенфіка" — одного з найбільш титулованих у країні. Також мав пропозицію з італійського "Інтернаціонале" (Мілан).

"Не буду лукавити, було справді важко. Для мене це був перший досвід за кордоном і взагалі в іншій команді, окрім "Шахтаря". Мовний бар'єр, інші швидкості, гравці. Але я радий, що мені давали можливість грати"

В сезоні-2025/2026 "Бенфіка" посіла третє місце у чемпіонаті Португалії. Водночас команда не програла жодного матчу.

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"Не програвати і вигравати це різні речі. Для "Бенфіки" недостатньо не програвати протягом усього чемпіонату. Багато очок ми втратили з командами з нижньої частини турнірної таблиці. 11 нічиїх це дуже багато"

Улітку 2025 року Анатолій Трубін разом з "Бенфікою" виграв Суперкубок Португалії. Ділиться, що у майбутньому хоче спробували себе й в англійській Прем'єр-лізі.

Легендарний гол у ворота "Реала"

У січні 2026 року Анатолій Трубін забив вирішальний гол у ворота мадридського "Реала", чим вивів "Бенфіку" до плейоф Ліги Чемпіонів УЄФА. Тоді команді потрібно було забити іспанцям два м'ячі, але футболіст зрозумів це не одразу.

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"Ми виграємо 3:2, легка передача, яку я приймаю на груди і втрачаю час тому, що перемога. Ставлю м'яч на лінію штрафного майданчика, відходжу не поспішаючи — мені щось всі починають (показувати), а я не розумію, що вони хочуть від мене. Потім я вибиваю м'яч. Це нетипово для воротаря, але, коли тобі дають шанс, треба його брати"

Трубін розповів також про реакцію воротаря мадридського "Реала" Тібо Куртуа на цей вирішальний гол.

"Він привітав. Це для мене вчинок людини з великої літери. Згадується ще одна гра проти "Реала" — мій дебют у Лізі чемпіонів. Ми тоді перемогли 3:2 і я попросив обмінятись з ним футболками, але хотів залишити саме ту футболку, в якій я грав, собі. Він просто чекав мене біля роздягальні поки я брав ще одну. Ще тоді я зрозумів, що ця людина поважає гравців попри все"

Збірна України

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2021 року Анатолій Трубін вперше отримав виклик до збірної України і став наймолодшим воротарем, який зіграв за неї в офіційному матчі. Тоді футболісту було лише 19 років.

Цьогоріч збірна команда вперше за чотири роки тренується в Україні й з новим тренером, яким став італієць Андреа Мальдера.

"Відкриті тренування це щось унікальне: наживо поспілкуватись (з вболівальниками), фото, відео"

Україна не змогла кваліфікувати на чемпіонат світу, але Трубін поділився припущеннями стосовного того, хто має найбільше шансів виграти змагання.

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"Я не те, щоб буду вболівати, але фаворитів назву три: Франція, Аргентина та Іспанія. Португалія також, але я все одно думаю, що ці три трішки більше мають шансів. Та це чемпіонат світу, може відбутися все, що завгодно"

Також футболіст розповів про враження від першої гри за "Шахтар", спілкування з Мудриком, роботу з тренером Жозе Моурінью й чутки про перехід того до мадридського "Реала".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Анатолієм Трубіним вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Тут — чесні розмови із творцями українського спорту.

Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

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